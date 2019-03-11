В Сумгайыте на территории 10 микрорайона и 42 квартала организованы традиционные предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. В преддверии Новруз байрамы ярмарки будут работать ежедневно до 25 марта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На ярмарках жителям предоставляются продукция частных предпринимателей из Гаха, Закаталы, Губы, Хачмаза, Гейчая, Геранбоя и других регионов страны, которая ниже рыночных цен на 25-30 процентов. Глава Исполнительной власти города Закир Фараджев посетил ярмарки, ознакомился с условиями, созданными как для продавцов, так и для покупателей, качеством предлагаемой продукции. Он также выслушал предложения и пожелания жителей города. Было отмечено, что на ярмарках ведется строгий контроль за предотвращением искусственного завышения цен.