Самолет авиакомпании "Уральские Авиалинии", совершивший экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, вылетит в Москву утром 12 марта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, пассажиры рейса Бахрейн-Москва будут размещены в отеле.



Специалисты пока продолжают осмотр самолета А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии", который совершил аварийную посадку в Баку по подозрению наличия бомбы на борту.



Напомним, что самолет "Уральских Авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.



По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.



Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек.