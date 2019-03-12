В жуткой аварии скончалась азербайджанская певица - ФОТО - ВИДЕО
12 марта 2019 08:28 1 845
На трассе Баку-Сумгайыт произошло ДТП со смертельным исходом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ONA.
Жительница Губинского района Шахла Пашаева, ехавшая в направлении поселка Масазыр, потеряла управление автомобилем марки "Kia". В результате автомобиль врезался в дерево. Женщина скончалась на месте.
На место происшествия прибыли сотрудники Управления полиции Абшеронского района. Отмечается, что Шахла Пашаева управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно информации, Шахла Пашаева была певицей.
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