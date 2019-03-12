На трассе Баку-Сумгайыт произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ONA.

Жительница Губинского района Шахла Пашаева, ехавшая в направлении поселка Масазыр, потеряла управление автомобилем марки "Kia". В результате автомобиль врезался в дерево. Женщина скончалась на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления полиции Абшеронского района. Отмечается, что Шахла Пашаева управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, Шахла Пашаева была певицей.

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