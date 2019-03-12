Азербайджанские водолазы спасли сотни человек - ПОДРОБНОСТИ
12 марта 2019 09:42 159
Сотрудники спасательных групп Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в 2018 году приняли участие в 1527 поисковых и аварийно-спасательных операциях, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев были спасены 1814 человек, включая 547 детей.
117 человек были спасены спасателями Государственной службы пожарной охраны.
Спасатели-водолазы спасли 211 человек. Тела 72 утонувших были извлечены и переданы по назначению.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11 марта 23:28 474
На борту самолета "Уральских авиалиний" в Баку не нашли бомбу
11 марта 23:27 1 507
В Баку детей будут автоматически записывать в первый класс - ПОДРОБНОСТИ
-
11 Мар. 10:10 7 106
-
11 Мар. 16:23 4 963
-
11 Мар. 11:30 4 892
-
11 Мар. 17:52 4 137
-
11 Мар. 16:33 3 498