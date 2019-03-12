Трагический инцидент в Баку - ПОДРОБНОСТИ
12 марта 2019 10:53 605
В Баку два человека скончались от отравления угарным газом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Габиб Мехман оглу Гусейнли 1986 года рождения и Антига Видади Гызы Азимова 1985 года рождения скончались от угарного газа в ванной комнате.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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