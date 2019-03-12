В Баку два человека скончались от отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Габиб Мехман оглу Гусейнли 1986 года рождения и Антига Видади Гызы Азимова 1985 года рождения скончались от угарного газа в ванной комнате.

По факту ведется расследование.