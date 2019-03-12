Ужасный случай в бакинской школе - скончалась молодая учительница
12 марта 2019 10:52 582
В Баку в средней школе № 22 имени Фируза Байрамова произошел трагический случай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, преподавательница по физической культуре 22-летняя Алиева Гюльнар Баларза гызы неожиданно скончалась.
Сообщается, что состояние Гюльнар Алиевой внезапно ухудшилось. В школу была вызвана бригада скорой помощи. Через некоторое время Алиева скончалась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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