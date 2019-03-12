В Баку в средней школе № 22 имени Фируза Байрамова произошел трагический случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, преподавательница по физической культуре 22-летняя Алиева Гюльнар Баларза гызы неожиданно скончалась.

Сообщается, что состояние Гюльнар Алиевой внезапно ухудшилось. В школу была вызвана бригада скорой помощи. Через некоторое время Алиева скончалась.