Сотрудники Управления уголовного розыска ГУП Баку, отдела угрозыска и 37-го отделения Хатаинского РУП разоблачили и передали следствию членов организованной группы, осужденных ранее братьев Рзаевых - Эльмара (1992) и Вели (1993). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Они подозреваются в массовом грабеже автомобилей необычным способом, попытке получения информации с банковских пластиковых карт.

Было установлено, что братья Рзаевы приобрели специально изготовленный в одной из зарубежных стран электронно-информационный прибор, который взламывает систему безопасности различных марок автомобилей, совершили общественно опасные деяния без нанесения ущерба автомобилям, а также нанесли ущерб в крупном размере отдельным гражданам. Они пользовались радиотехническим прибором, соединяющим два или более радиопередатчиков, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Этот прибор, считывающий информационные алгоритмы банковских карт и автомобилей с высокой системой безопасности, позволяет скопировать сигнал кода ключа. Тем самым прибор автоматически создает шифровой дубликат банковской карты. Данный радиотехнический прибор был у подозреваемых изъят.