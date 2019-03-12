Госагентство по обязательному медицинскому страхованию представило аналитический отчет по результатам проведенного в декабре прошлого года социологического опроса относительно удовлетворенности населения системой обязательного медстрахования (ОМС) в Агдашском районе.

Опрос провело ООО "Era Consulting". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В опросе участвовало 400 респондентов.

Отношение большинства участвующих в опросе респондентов (85,1 процента) к применению ОМС было положительным.

Результаты опроса дают основание говорить, что медицинскими услугами, оказываемыми в рамках ОМС в Агдашском районе, довольны 89,7 процента всего населения.

Так, 73,7 процента респондентов высоко оценили качество медицинских услуг. В ходе опроса 76,7 процента респондентов высоко оценили отмену наличной оплаты, 85,9 процента - санитарно-гигиенические условия медучреждений, 76 процентов - бесплатные медицинские услуги и 69,5 процента - доступность жизненно важных операций.

За период применения ОМС в Агдашском районе стали функционировать 15 Центров здоровья семьи.

В ходе опроса стало известно, что 98,4 процента респондентов довольны услугами врачей этих центров.

По результатам опроса, после применения ОМС число респондентов, имеющих финансовые затруднения в получении медуслуг, резко уменьшилось.

Сравнивая периоды до и после применения ОМС среди прооперированных респондентов, оказалось, что этот показатель снизился с 67,8 процента до 13,5 процента.

Причиной уменьшения финансовых затруднений респондентов стало то, что официально прописанные в пилотных территориях жители бесплатно использовали 1829 наименований медуслуг, входящих в базовый пакет.

Отметим, что данный отчет дал в сравнительной форме с результатами опроса, проведенного в Агдашском районе в начале прошлого года.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

Реализацией проекта занимается Госагентство по обязательному медстрахованию, которое начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.