Вторая ярмарка вакансий, организованная совместно Бакинской Высшей школой нефти (БВШН) и Центром карьеры "ASAN kadr" Школы волонтеров ASAN прошла 12 марта 2019 года в кампусе БВШН, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на вуз.

В ней приняли участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, ректор БВШН Эльмар Гасымов, представители местных и зарубежных компаний и организаций.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, ректор Бакинской Высшей школы нефти Эльмар Гасымов подчеркнул, что ярмарка вакансий, которая проводится второй год подряд, показала, как можно изменить в лучшую сторону жизнь многих юношей и девушек. По его словам, эта ярмарка не только дает возможность встретиться руководителям компаний, нуждающихся в новых сотрудниках, и молодым специалистам, ищущим работу, но и является замечательным примером социально значимого проекта, призванного решать проблемы молодежи.

Как сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, Центр карьеры "ASAN kadr" создал собственный интернет-портал, который объединяет сотни молодых людей, не имеющих работы, и помогает им находить и обращаться в компании, где имеются подходящие для них вакансии. Ульви Мехтиев также поблагодарил руководство вуза за поддержку в успешной организации ярмарки вакансий, которая уже во второй раз проводится Центром карьеры "ASAN kadr" в сотрудничестве с БВШН.

Ярмарка направлена на обеспечение занятости молодых граждан страны. Ее главная цель - помочь образованной, талантливой и способной молодежи найти работу по специальности в государственном или частном секторе. Посетители смогли встретиться с руководителями и специалистами отделов кадров, узнать о вакансиях и правилах приема на работу, услышать ответы на интересующие их вопросы. На ярмарке, организованной при поддержке компании "Кока-кола", были представлены более 80 азербайджанских и транснациональных компаний, предприятий и организаций,

Школа волонтеров ASAN проводит большую работу по профессиональной подготовке молодых кадров в республике. Более 1 100 выпускников созданного с этой целью Центра карьеры "ASAN kadr" смогли найти работу после окончания учебных курсов.