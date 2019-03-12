Во время мониторингов, проведенных Агентством пищевой безопасности с 25 февраля по первое марта на территории Азербайджана в связи с высокопатогенным "птичьим гриппом", не были обнаружены погибшие птицы, или птицы с признаками данного заболевания. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги были проведены при участии специалистов и сотрудников Агентства пищевой безопасности, Института пищевой безопасности, Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства, министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения.

Во время мониторингов, проведенных в национальных парках и заповедниках на Абшеронском полуострове, в Шабранском, Лянкяранском и Агджабединском районах, а также водно-болотистых местностях и прибрежных территориях республики, были собраны данные по эпизоотической ситуации, исследованы патологические материалы птиц разных видов, взяты пробы крови у домашней птицы в семейных хозяйств. Эти биологические образцы были переданы в Центральную ветеринарную лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

В ходе исследований не был обнаружен носитель "птичьего гриппа".