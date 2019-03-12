В январе Шолларскому водопроводу исполнилось 102 года. К сожалению, мы как-то упустили эту дату из виду, но к ней никогда не поздно вернуться, потому что тема водоснабжения Баку всегда актуальна.

21 января 1917 года в Баку на Красноводскую улицу (ныне ул.С.Вургуна) поступила первая шолларская вода. Эта поистине историческая дата, ведь сто лет назад вода в Баку ценилась не меньше черного золота - нефти. Но если нефть на Абшероне была повсюду - сумей только ее достать, то питьевая вода на полуострове всегда была дефицитом и добывалась с большим трудом.

Появление первых водных каналов в Баку, а точнее трех каналов, которые брали свое начало из колодцев за чертой города, датируется XVIII веком. Один из каналов, проходивший по нынешней подземной ветке метро "Ичеришехер", питал Дворец Ширваншахов. Два других, построенных немного позднее - западную, южную части крепости и часть Старого города вблизи Гоша гала гапысы. Население Баку было в то время небольшим, воды на всех хватало, но произошло разрушительное землетрясение в Шамахы в 1859 г., после которого столица была перенесена в Баку, а затем начался нефтяной бум. Баку вышел за пределы крепости и начал ускоренно расти. Соответственно, росло и его население, и воды требовалось все больше и больше.

Пока население города было небольшим, проблем не было, но с его увеличением колодцы оказались тесно окруженными домами, выгребными ямами и сточными канавами. Вода в некоторых из них постепенно сделалась непригодной для питья, заразной, что привело к росту случаев заболевания холерой, дифтеритом, скарлатиной, брюшным и сыпным тифом.

Городская Дума не могла никак принять решение, отвергая один проект за другим. Проблема в том, что Баку окружали соляные колодцы, поблизости не проходило ни одной речки, а очистительные сооружения имели обыкновения часто выходить из строя. К примеру, в ходе исследований, проведенных на Загульбинском водном источнике недалеко от села Бузовна, было установлено, что он дает всего лишь 30 тыс. ведер воды в сутки, устройство же самого водопровода длиною в 35 верст с небольшой насосной станцией обошлось бы городу в 500 тыс. рублей, а сооруженный в 1885 г. в Баку первый опреснитель проработал всего 5 лет. Кроме того, сооружению централизованного водопровода всячески препятствовали отдельные торговые общества и частные лица, занимающиеся водоснабжением Баку и не заинтересованные в стабильном обеспечении города водой. При этом вода, привозимая из Куры и Волги, была недоступна широким слоям населения.

И тогда азербайджанский меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев решил лично взяться за создание стабильного водопровода в столице. При его непосредственном участии была создана комиссия по строительству водопровода, проведение которого поручили иностранным специалистам под руководством одного из видных английских инженеров, сэра В.В.Линдлея. Линдлей задумал использовать сток ближайших к Баку полноводных рек - Куры на юго-западе и Самура на севере. Но разведочные работы выявили иной источник водоснабжения - артезианские воды в зоне между реками Самур и Кусарчай, близ селения Шоллар. Пробуренные здесь скважины наткнулись на целое подземное море - три мощных горизонта превосходной питьевой воды.

Линдлей позднее признавался: "Только в Западной Европе мною были проведены водопроводные и канализационные сооружения в 35 городах, но такой технически грандиозной работы и столь сложной, как постройка данного водопровода, на мою долю не выпадало".

К лету 1913 года подрядчиком были почти завершены работы по постройке двух тоннелей: Баладжарского и Атачайского. Артезианская вода, поднятая насосами, самотеком побежала по трубам на юг, к Абшерону. На станции, с тех пор называющейся Насосная, ее перекачивали в резервуары, и оттуда вода шла в городскую сеть, закончив свой почти 150-километровый путь. И вот, зимой 1917 года в Баку появилась первая водопроводная вода.

Во всех кварталах города были сооружены небольшие будки с куполами, куда был подведен водопровод. К крану приставили служителей, которые должны были следить за распределением воды. Здания с куполами назвали "фнтанами". Вода в фонтаны подавалась три раза в день - утром, днем и вечером. В специальных будках и возле самих фонтанов продавались талоны (пете). В отдаленные кварталы города воду доставляли на арбах.

В Советское время мощность водопровода значительно возросла, но не поспевала за ростом города, за гигантским размахом разведки и эксплуатации новых нефтяных месторождений. В 1934 году началось строительство Второго бакинского водопровода. Его источником явился все тот же бассейн Самур-Кусарчайского междуречья, строительство которого из-за начавшейся Второй мировой войны растянулось на 20 лет. В 1944-58 годах был введен в эксплуатацию второй Бакинский водопровод (Хачмазская линия) пропускной способностью 232 тысячи кубометров в сутки. В 1951-56 годах на местах солевых запруд "Девейатагы" и "Джейранбатан" было построено Джейранбатанское водохранилище. В 1957 году было завершено строительство Самур-Девечинского канала, а с 1957 года началось заполнение Джейранбатанского водохранилища с внушительным комплексом очистных сооружений. В 1970 году состоялось открытие первого Куринского водопровода, а в 1971 в эксплуатацию был сдан второй Куринский водопровод.

После обретения Азербайджаном независимости продолжились работы по усовершенствованию водоснабжения Баку. И 28 декабря 2010 состоялось открытие водопровода Огуз-Габала-Баку, пропускная способность которого достигает проектной мощности в 5 кубометров в секунду, 23 декабря 2011 года водопровод заработал в полную силу. Таким образом, Баку на сегодня питают уже 5 водных артерий. И это, как отмечают специалисты, далеко не предел. Город продолжает расти, превращаясь в огромный современный мегаполис, а значит, жителям у работников водного хозяйства столицы впереди еще много работы.

Лала Мамедова