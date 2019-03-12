В подготовленном в Азербайджане новом законопроекте в связи с трансплантацией органов предлагается, чтобы в качестве доноров также могли выступать лица, не являющиеся родственниками.

Об этом во вторник, во время выступления на слушаниях по вопросу трансплантации органов, сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения Муса Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гулиев сказал, что данный законопроект состоит из пяти разделов, 36 статей.

"В законопроекте предусмотрено ведение реестра доноров, реципиентов, а также наличие листа ожидания реципиентов, который будет вестись в электронной форме", - сказал зампред парламентского комитета.

Гулиев добавил, что в проекте отражен и вопрос трансплантации органов от живого донора.

По его словам, согласно действующему законодательству Азербайджана, донорами могут быть лишь родственники реципиента.

"Но в мировой практике дается разрешение на добровольное донорство. Мы не должны чинить правовые препятствия в этом вопросе. Поэтому считаем, что донорами могут быть не только родственники", - сказал Гулиев.

Депутат сказал, что в пакет обязательного медицинского страхования также предлагается включить либо в полном объеме, либо частично расходы на услуги на трансплантации органов.

Гулиев напомнил, что в Азербайджане запрещена купля-продажа человеческих органов и ее реклама.