В Хатаинском раойне Баку реконструирована Неапольская улица. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На проезжей части дороги на данной улице имелись ямы и трещины, что создавало проблемы для движения автомобилей.

Общая протяженность улицы составляет 800 метров, ширина 24 метра.

В рамках работ по реконструкции была восстановлена система ливневой канализации, в необходимых местах установлена новая система. Кроме того, были реконструированы пешеходные тротуары для свободного передвижения пешеходов по улице. В целом асфальтобетонное покрытие было заменено на участке, общей площадью 25 тысяч квадратных метров.

В рамках проделанной работы была проложена разделительная полоса шириной в один метр.

Ремонтно-восстановительные работы также охватили вспомогательные дороги Неапольской улицы шириной в 14 метров.