13 марта из-за устранения неполадок на магистральном трубопроводе "Гарадаг-Сумгайыт" и других неотложных работ, будет временно ограниченна подача газа в городе Сумгайыт и некоторых районах Абшеронского полуострова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сообщили в "Азеригаз".

Из-за устранения утечки газа на 23-м километре магистрального трубопровода "Гарадаг-Сумгайыт", а также подключения к газопроводу нового жилого комплекса для беженцев в 12-м микрорайоне Сумгайыта, с 10:00 13-го марта будет и до окончания работ будут перерывы в подаче газа в город Хырдалан, поселки Джейранбатан, Сарай, Хокмели, Гюздек, Чичек, Атйалы, Гобу, Мушвигабад, "28-е мая", - говорится в сообщении.

Работы будут окончены в течении дня 13-го марта и полная подача газа будет восстановлена.