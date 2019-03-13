В Азербайджане стартует прием детей в первый класс
13 марта 2019 10:28 13
С сегодняшнего дня в Азербайджане стартовал прием детей в первый класс на 2019-2020 учебный год через электронную систему.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу министра образования, в 2019-2020 учебном году, наряду с Баку прием в первый класс по электронной системе будет вестись Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Ширване, Нафталане, Абшероне, Самухе и Евлахе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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