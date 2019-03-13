Авария в Баку стала причиной образования пробки в столице в утренние часы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент был зарегистрирован на Московском проспекте.

На место аварии были привлечены сотрудники патрульной службы.

Из-за пробки, образовавшейся в результате аварии, движение в сторону центра города остановилось.