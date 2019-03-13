Тяжелая авария в Баку: водители не смогли попасть в центр города
13 марта 2019 10:58 655
Авария в Баку стала причиной образования пробки в столице в утренние часы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент был зарегистрирован на Московском проспекте.
На место аварии были привлечены сотрудники патрульной службы.
Из-за пробки, образовавшейся в результате аварии, движение в сторону центра города остановилось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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