В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча студентов вуза с руководителями совместного предприятия SOCAR-KBR, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на вуз.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и ответственные сотрудники вуза, а также представители менеджмента компании: Генеральный директор SOCAR-KBR Алп Тогай Курум, директор проекта "Умид Бабек" Дэвид Эллис, директор проекта "Апшерон" Брюс Бакстер, операционный менеджер Никундж Пункал и менеджер по работе с персоналом Саида Гурбанова.

Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов поблагодарил руководство SOCAR-KBR за интерес к работе со студентами Высшей школы, организацию для них стажировки на предприятиях компании и трудоустройство выпускников вуза. Выступая перед студентами, Генеральный директор SOCAR-KBR Алп Тогай Курум рассказал о задачах, деятельности и новых проектах компании. Он отметил, что доволен профессиональными успехами выпускников вуза, принятых на работу в прошлом году, и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет долгосрочным.

Затем Дэвид Эллис и Брюс Бакстер рассказали о возглавляемых ими проектах по разработке блока месторождений "Умид-Бабек" и месторождения "Апшерон" и перспективах карьерного роста молодых инженеров, работающих в компании. М

В ходе визита Генеральный директор SOCAR-KBR Алп Тогай Курум и представители руководства компании ознакомились с кампусом БВШН и его инфраструктурой.