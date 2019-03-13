В Азербайджане пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ
14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. К утру есть вероятность осадков. В ночь на 14 марта в некоторых местах туман, будет дуть сильный северо-западный ветер.
Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8 днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 9-11 градусов тепла, передает Day.Az.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 55-60 процентов.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в западных районах ожидаются дожди, в горных районах - снег. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем -15-20 градусов тепла. В горах ночью от 2-6 градусов мороза, днем -6-9 градусов тепла.
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