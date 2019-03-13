В Азербайджане будут оштрафованы лица, не соблюдающие санитарно-гигиенические правила при хранении и продаже средств защиты растений, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим запланировано внесение поправки в Кодекс об административных проступках.

Согласно поправке, за хранение и продажу средств защиты растений, протравленных семян и посадочных материалов в местах продаж, на складах и в других производственных зданиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим правилам и требованиям техники безопасности, физические лица будут караться штрафом в размере от 200 до 300 манатов, должностные лица - в размере от 500 до 600 манатов, юридические лица - в размере от 1500 до 2000 манатов.

В законопроекте подчеркивается, что в связи с данной поправкой отменяется ст. 10.0.5 закона "О фитосанитарном контроле", в которой был предусмотрен запрет на перечисленные деяния, так как теперь за эти действия предусмотрена ответственность в статье 288.0.1 Кодекса об административных проступках.