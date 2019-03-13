В Азербайджане обсуждается ликвидация штрафа, применяемого за вывоз автомобиля из страны на период свыше двух лет, в размере 50-100% от стоимости автомобиля.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, сказал начальник Главного управления финансово-тарифного регулирования и платежей Азербайджана Миргасым Вахабов.

По его словам, Таможенный комитет обсуждает вопросы, связанные с устранением этого штрафа. Ожидается, что этот вопрос найдет свое решение в этом году.