Азербайджан может отменить этот штраф - Хорошая новость для водителей!
13 марта 2019 15:37 733
В Азербайджане обсуждается ликвидация штрафа, применяемого за вывоз автомобиля из страны на период свыше двух лет, в размере 50-100% от стоимости автомобиля.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, сказал начальник Главного управления финансово-тарифного регулирования и платежей Азербайджана Миргасым Вахабов.
По его словам, Таможенный комитет обсуждает вопросы, связанные с устранением этого штрафа. Ожидается, что этот вопрос найдет свое решение в этом году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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