Законопроект "Об общем образовании" может быть вынесен на обсуждение парламента Азербайджана в третьем чтении.

Об этом в среду во время выступления на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по науке и образованию сказал председатель комитета Иса Габиббейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председатель комитета, во время обсуждения законопроекта "Об общем образовании" был поднят вопрос о необходимости предотвращения репетиторства среди учителей.

"В ходе обсуждений, было, в частности, предложено повысить зарплату учителей, что помогло бы заметно сократить масштабы этого явления", - сказал Габиббейли.

Председатель парламентского комитета также отметил, что ведется регулярная работа по увеличению заработной платы учителей.

Было принято решение о вынесении законопроекта на третье чтение.