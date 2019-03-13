Азербайджанским учителям запретят заниматься репетиторством
Законопроект "Об общем образовании" может быть вынесен на обсуждение парламента Азербайджана в третьем чтении.
Об этом в среду во время выступления на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по науке и образованию сказал председатель комитета Иса Габиббейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам председатель комитета, во время обсуждения законопроекта "Об общем образовании" был поднят вопрос о необходимости предотвращения репетиторства среди учителей.
"В ходе обсуждений, было, в частности, предложено повысить зарплату учителей, что помогло бы заметно сократить масштабы этого явления", - сказал Габиббейли.
Председатель парламентского комитета также отметил, что ведется регулярная работа по увеличению заработной платы учителей.
Было принято решение о вынесении законопроекта на третье чтение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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