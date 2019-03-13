В ходе рейда, проведенного в Насиминском районе Баку сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и Насиминского РУП, были составлены протоколы в отношении продавцов киосков, продававших сигареты несовершеннолетним. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Протоколы в отношении продавцов трех киосков были составлены по ст. 455.2 Кодекса об административных проступках (продажа этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков или табачных изделий несовершеннолетним).

Органы полиции продолжат рейды по пресечению продажи алкогольных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.