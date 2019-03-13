В среду в Совете печати Азербайджана обсуждалась текущая ситуация в связи с распространением газет в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на Совет, выступившие отметили, что отнюдь не все киоски, расположенные в различных местах города, используются по назначению: в некоторых из них имеется очень ограниченное количество газет, в основном, продается другая продукция, передает Day.Az.

В итоге падает интерес к газетам, ухудшается финансовое положение редакций. Многие киоски находятся на уровне ниже требуемого.

На заседании также было подчеркнуто, что необходимо улучшить продажу газет на станциях Бакинского метрополитена, автобусных остановках, международном автовокзале и других местах плотного скопления людей.

В ходе заседания была отмечена необходимость изучения деталей ситуации в связи с распространением газет. С этой целью Совет печати восстановил деятельность существовавшей в свое время мониторинговой группы. Полученные группой результаты, которая приступит к работе с завтрашнего дня, будут представлены секретариату Совета. Данный вопрос будет широко обсуждаться в правлении Совета печати с участием руководителей СМИ.