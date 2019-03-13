Управление образования городу Баку на своей странице в социальной сети Facebook начало отвечать на волнующие граждан вопросы в связи с приемом в первый класс школ.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление, ответы на вопросы даются в комментариях. Данный процесс продолжится до 15 марта, передает Day.Az.

Отметим, что 13 марта в Баку начался прием учащихся в первый класс государственных общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год.

Согласно приказу министра образования, прием учащихся в первый класс осуществляется посредством электронной системы не только в Баку, но и в Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане, Абшеронском, Самухском, Евлахском районах. Прием в первый класс школ детей вынужденных переселенцев, проживающих в этих районах, также проводится посредством электронной системы.

Процесс приема в первый класс общеобразовательных школ осуществляется посредством сайта www.mektebeqebul.edu.az.

Для зачисления детей, обучающихся в дошкольных группах, в первый класс не нужно проходить регистрацию. Дети, обучающиеся в дошкольных подготовительных группах, зачисляются в первый класс посредством создания в системе автоматического электронного запроса.