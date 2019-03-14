На территории, так называемой "Советская" в Ясамальском районе Баку, осуществляется скупка 2010 жилых и нежилых объектов, в том числе - 1130 объектов по улицам Набат Ашурбековой, Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева и 880 объектов на территории между улицами Исмаилбека Гутгашенлы, Башира Сафароглу и Чингиза Мустафаева.

Об этом говорится в информации Кабинета министров, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что по заключению независимых экспертов, с учетом дополнительных строений, за каждый квадратный метр основной и вспомогательной площади квартиры окончательно предлагается 1500 манатов. За один квадратный метр других площадей, в зависимости от уровня их конструкции и ремонта, предлагается от 300 до 1200 манатов.

Скупка недвижимости осуществляется в соответствии с законом "О приобретении территорий для государственных нужд", и ее целью является прокладка коммуникационных линий государственного значения согласно Генплану города Баку.

Отметим, что владельцам аварийных и подлежащих сносу домов на так называемой территории "Советская" сумму компенсации было предложено довести до двух тысяч манатов за каждый квадратный метр, либо вместо денежной компенсации предоставить владельцам недвижимости готовую квартиру в новом здании.