Количество жертв ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье растет
Число жертв автоаварии с минивэном из Азербайджана, произошедшей в Ставропольском крае 6 марта, увеличилось с семи до восьми человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в краевом минздраве, передает Day.Az.
"Скончался еще один пострадавший в ДТП, он находился в тяжелом состоянии", - сказал представитель министерства.
Всего в больницу Невинномысска после ДТП были доставлены четверо пострадавших, из которых двое выписаны, а двое скончались.
Грузовой автомобиль и микроавтобус, который осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву, 6 марта столкнулись недалеко от города Невинномысска на федеральной трассе "Кавказ". В ДТП погибли шесть человек, все - граждане Азербайджана, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми травмами.
После ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля уснул за рулем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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