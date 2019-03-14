В Азербайджане утверждена структура Центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в пенитенциарных учреждениях, при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Согласно решению, численный предел работников Центра социальной адаптации составляет 42 единицы.

Структура Центра состоит из персонала административного управления, отделов организации социальной реабилитации, хозяйства и услуг.

Как сообщал ранее Trend, в Гобустанском районе по заказу министерства труда и социальной защиты населения в 2014 году было начато строительство центра социальной адаптации на 50 мест для лиц, отбывших наказание.