Азербайджан поможет бывшим заключенным - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
14 марта 2019 12:24 124
В Азербайджане утверждена структура Центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в пенитенциарных учреждениях, при министерстве труда и социальной защиты населения.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Согласно решению, численный предел работников Центра социальной адаптации составляет 42 единицы.
Структура Центра состоит из персонала административного управления, отделов организации социальной реабилитации, хозяйства и услуг.
Как сообщал ранее Trend, в Гобустанском районе по заказу министерства труда и социальной защиты населения в 2014 году было начато строительство центра социальной адаптации на 50 мест для лиц, отбывших наказание.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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