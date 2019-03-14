В общеобразовательных школах 29 городов и районов Азербайджана 17 марта пройдет первый тур выпускного экзамена для учащихся 9-х классов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В экзамене ожидается участие 33 054 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00 и продолжится три часа. Режим пропуска на экзамен начнет действовать за 15 минут до начала и завершится в 10:45. Участники, явившиеся позднее в здание, где проводится экзамен, допущены не будут.

При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, подтверждающего личность.

Напомним, что экзамен на базе общего среднего образования (9 лет) для выпускников общеобразовательных школ пройдет в городе Мингячевир, Агджабединском, Агдашском, Агстафинском, Балакенском, Бейлаганском, Джалилабадском, Физулинском, Гедабейском, Гекчайском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Лерикском, Масаллинском, Нефтчалинском, Гахском, Газахском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Сальянском, Сиязаньском, Шамкирском, Товузском, Уджарском, Хызинском, Ходжавендском, Ярдымлинском, Загатальском районах, а также школах-интернатах, школах с обучением на английском языке, школах исправительных учреждений в городе Баку и в школах на острове Чилов.