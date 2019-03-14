Кто получит служебные автомобили в Азербайджане? - ОТВЕЧАЕТ МИНИСТР
14 марта 2019 13:57 218
В Азербайджане рассматриваются предложения касательно списка должностных лиц, которые должны быть обеспечены служебными транспортными средствами.
Об этом в четверг сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, минфин подготовил предложения в связи с этим.
"Заключительное решение пока не принято. Это не относится к полномочиям министерства финансов", - сказал Шарифов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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