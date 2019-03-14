Азербайджанская гимнастка: У меня есть шансы побороться за высокие места на Кубке мира в Баку
Всегда рада выступать дома, на родной арене. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в четверг азербайджанская гимнастка Марина Некрасова, участвующая в проходящем в Баку Кубке мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.
"Мне всегда приятно выступать на родной арене. Сегодня в ходе квалификации выполнила упражнение на параллельных брусьях без падения, чему очень рада", - сказала она.
Гимнастка рассказала, что следующий старт будет на Чемпионате Европы, и там она делает ставку на многоборье. "На данном этапе Кубка мира мы сделали ставку на прыжок, и все получилось. Сейчас жду результатов выступления других участниц. Думаю, у меня есть шансы побороться за высокие места. На Кубке в Баку все конкуренты очень сильные, и нам надо выложиться по полной", - добавила она.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины ведут борьбу за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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