Ужасный взрыв жилого дома в Азербайджане, есть пострадавший
14 марта 2019 15:24 318
В одноэтажном трехкомнатном доме, общей площадью 160 кв. метров, в Тертерском районе Азербайджана произошел взрыв. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.
В результате взрыва пострадал один человек. От силы взрывной волны были выбиты две оконные рамы на кухне.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
Соответствующие структуры проводят расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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