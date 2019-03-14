В одноэтажном трехкомнатном доме, общей площадью 160 кв. метров, в Тертерском районе Азербайджана произошел взрыв. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

В результате взрыва пострадал один человек. От силы взрывной волны были выбиты две оконные рамы на кухне.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.