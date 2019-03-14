С 20 по 27 марта текущего года личный состав всех органов и частей МВД будет работать в усиленном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

В приказе говорится, что вышеназванный режим введен с целью усиления контроля в местах массового отдыха населения и на других территориях в дни праздника Новруз.

С целью пресечения нарушений закона в общественных местах и на улицах в праздничные дни будет увеличено число нарядов пост-патрульной службы, серьезно контролироваться охрана важных объектов, в том числе, зарубежных дипломатических представительств.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.