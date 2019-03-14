В Азербайджане необходимо рассмотреть вопрос по осуществлению сбора взносов на обязательное медицинское страхование со стороны налогового управления.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг во время выступления на церемонии презентации твининг-проекта "Поддержка применению системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане" сказал советник резидента по твинниг-проектам Европейского союза Гедиминас Черниаускас.

Советник резидента рекомендует, чтобы в финансировании сектора здравоохранения в среднесрочной перспективе преобладали государственные источники.

"Дорогие технологии в сфере медицины должны покрываться обязательным медицинским страхованием и должны быть доступными для населения. В здравоохранении должна быть увеличена доля государственного финансирования. Повышение качества медицинских услуг должно стать основным фактором в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил советник резидента.

Черниаускас также сказал, что с 2020 года на всей территории Азербайджана будет применяться система обязательного медицинского страхования.

"С применением системы обязательного медицинского страхования будут все больше покрываться нужды населения в сфере медицины, устранены незаконные выплаты, работники медицины будут обеспечены выгодным доходом", - добавил Черниаускас.

Советник ЕС также рассказал о том, каких результатов может добиться Азербайджан с применением в 2020-2023 годах в стране обязательного медицинского страхования.

По его словам, доступность медицинских услуг и госпитализация будут на уроне передовых европейских стран.

"Азербайджан обладает всеми возможностями для оказания необходимых медицинских услуг. Однако, производительность (срок пребывания в больнице, обращение к врачу, уровень загруженности больниц) должна быть доведена до уровня стран-членов ЕС или до уровня, близкому к нему", - добавил советник ЕС.