Для безопасного путешествия граждан Азербайджана в зарубежные страны подготовлены брошюры с необходимыми рекомендациями и видеоролики. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Эта информация подготовлена по инициативе МИД в рамках проекта азербайджанского представительства Международной организации по миграции (BMqT), являющейся Миграционным агентством ООН.

В брошюрах и в видеороликах приводятся рекомендации по изучению страны или региона до поездки, правила пользования азербайджанским паспортом, правильного составления и представления обращений для получения виз в консульствах и дипломатических представительствах зарубежных стран, советы и полезная информация о важности страхования путешественника и др.

Проект нацелен на поощрение и развитие в обществе понятия "культура путешествия" посредством предоставления необходимых рекомендаций гражданам.

При подготовке брошюр и видеороликов был учтен опыт ряда зарубежных стран, требования азербайджанского законодательства, мнения международных экспертов в данной сфере и другие специфические факторы.

Брошюры и видеоролики размещены на сайте МИД http://mfa.gov.az/content/575