Сегодня во всех больницах Азербайджана необходимо создать комитеты инфекционного контроля и сохранять их функциональность. Так как в случае, если эта функциональность не сохраняется, то множество легкоизлечимых болезней могут принять более тяжелую форму.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг на слушаниях в Милли Меджлисе (парламенте) на тему "Борьба с туберкулезом в Азербайджане" сказал член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Рашад Махмудов.

"Борьба с туберкулезом в Азербайджане ведется на высоком уровне. Но есть некоторые недостатки в борьбе с туберкулезом грудной клетки", - сказал Махмудов.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что хотя пациент после лечения может выглядеть здоровым, пока образовавшаяся в легких масса не выйдет из организма, у человека в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.