В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
14 марта 2019 19:54 177
В Агсуинском районе Азербайджана в 18:19 по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 3.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно сообщению, толчки зафиксированы в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу.
Землетрясение ощущалось на территориях Шамахи и Пиргулу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!