В Агсуинском районе Азербайджана в 18:19 по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно сообщению, толчки зафиксированы в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу.

Землетрясение ощущалось на территориях Шамахи и Пиргулу.