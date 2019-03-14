Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана в настоящее время по поручению Администрации Президента готовит концепцию в связи с оформлением сооружений, построенных самовольно без наличия каких-либо документов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, в ближайшее время эта концепция будет представлена Администрации Президента Азербайджана.

Также, согласно поручению главы государства, началась и продолжается рабоnа по выдаче жителям непосредственно по месту их проживания выписок из госреестра в связи с регистрацией квартир, расположенных в многоэтажных жилых зданиях, сданных в эксплуатацию.