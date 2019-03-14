Азербайджан примет важное решение по домам без документов - ПОДРОБНОСТИ
14 марта 2019 22:11 579
Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана в настоящее время по поручению Администрации Президента готовит концепцию в связи с оформлением сооружений, построенных самовольно без наличия каких-либо документов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, в ближайшее время эта концепция будет представлена Администрации Президента Азербайджана.
Также, согласно поручению главы государства, началась и продолжается рабоnа по выдаче жителям непосредственно по месту их проживания выписок из госреестра в связи с регистрацией квартир, расположенных в многоэтажных жилых зданиях, сданных в эксплуатацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!