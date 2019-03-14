В области борьбы с туберкулезом в пенитенциарных учреждениях Азербайджана достигнуты большие результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг во время слушаний в Милли Меджлисе на тему "Борьба с туберкулезом в Азербайджане" сказал начальник Главного медицинского управления министерства юстиции Рафаэль Мехтиев.

По его словам, процент смертности от туберкулеза в пенитенциарных учреждениях в 2018 году по сравнению с 1995 годом был меньше в 126 раз, по сравнению с 2005 годом - в 11 раз, по сравнению с 2015 годом - в два раза.

Мехтиев отметил, что в этом году трое заключенных, зараженных как туберкулезом, так и гепатитом и СПИДОМ, скончались в лечебных учреждениях министерства.

"Посредством международных проектов мы можем привлекать дополнительные средства для борьбы с туберкулезом и СПИДОМ", - добавил Мехтиев.