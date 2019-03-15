В Бинагадинском районе Баку на лестничной клетке на втором этаже пятиэтажного жилого здания произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Десять жителей дома были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.

Согласно информации, в здании сгорели пять погонных метров электрического кабеля и газовый счетчик.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.