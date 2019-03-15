Страшный пожар в жилом доме в Баку
15 марта 2019 09:06 615
В Бинагадинском районе Баку на лестничной клетке на втором этаже пятиэтажного жилого здания произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Десять жителей дома были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.
Согласно информации, в здании сгорели пять погонных метров электрического кабеля и газовый счетчик.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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