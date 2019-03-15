В 2018 году в Баку были доставлены 395 новых автобусов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из них 300 автобусов были приобретены за счет средств госбюджета, остальные - за счет перевозчиков.

Кроме того, были сданы в эксплуатацию один центр транспортного обмена и один автобусный парк.

В течение года еще пять маршрутных линий были переведены на систему безналичных платежей и тем самым число таких маршрутных линий достигло 25.

Число автобусов, где применяется система безналичных платежей, достигло 503.