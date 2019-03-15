В Баку доставили сотни новых автобусов
15 марта 2019 09:15 543
В 2018 году в Баку были доставлены 395 новых автобусов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Из них 300 автобусов были приобретены за счет средств госбюджета, остальные - за счет перевозчиков.
Кроме того, были сданы в эксплуатацию один центр транспортного обмена и один автобусный парк.
В течение года еще пять маршрутных линий были переведены на систему безналичных платежей и тем самым число таких маршрутных линий достигло 25.
Число автобусов, где применяется система безналичных платежей, достигло 503.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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