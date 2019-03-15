В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, очередной благоустроенный бакинский двор передан жителям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, обновленный двор, расположенный на территории Хатаинского района, охватывает здания на улице М.Рустамова, в которых проживает около 1 200 человек.

Отметим, что основная цель проекта "Наш двор" - благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни жителей, создание для них комфортных условий.

В обустроенном в рамках проекта "Наш двор" очередном дворе также созданы благоприятные условия для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для развития детей всех возрастных групп и рационального проведения досуга молодежи здесь созданы футбольная мини-площадка, шесть спортивных сооружений, игровая площадка для детей, установлены 18 скамеек.

С учетом пожеланий жителей, установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения на территории двора, высажено около 100 деревьев и на территории площадью 3000 квадратных метров заложена новая озеленительная полоса.

Двор, сданный в пользование жителей в Хатаинском районе, является двадцатым благоустроенным двором в рамках проекта "Наш двор".

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку.