Оказание социальной поддержки больным туберкулезом в Азербайджане может помочь снизить показатели по заболеваемости туберкулезом и постепенно свести к нулю количество таких пациентов.

Об этом во время слушаний в Милли Меджлисе (парламенте) на тему "Борьба с туберкулезом в Азербайджане" сказала директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения, профессор Хагигат Гадирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директора Института отметила, что в Азербайджане в переходный период выросло количество заболеваний туберкулезом, однако в последние годы наблюдается стабилизация числа случаев заболеваемости.

"За последние два года наблюдается снижение показателей как первичной, так и повторной заболеваемости среди пациентов", - добавила Гадирова.

Гадирова также сказала, что растет число лабораторий в области туберкулезных заболеваний.

Директор Института отметила, что лечение туберкулеза - это очень длительный процесс, лечение наиболее чувствительных форм туберкулеза длится как минимум шесть месяцев.

Гадирова добавила, что для лечения туберкулеза пациенту необходима очень серьезная поддержка со стороны членов его семьи.

"В прошлом больным туберкулезом оказывалась помощь со стороны Глобального фонда по борьбе с туберкулезом, однако впоследствии этот проект был приостановлен", - отметила Гадирова.

Специалист также отметила, что, несмотря на то, что больным туберкулезом не нужно долгое время проходить стационарное лечение, они вынуждены продлевать время своего пребывания в стационарном учреждении для того, чтобы оформить инвалидность.

"Из-за подобного недоразумения пациенты стараются длительное время оставаться в стационарном учреждении. Хотя в этом нет необходимости, потому что они могут продолжить свое лечение в домашних условиях. Поэтому, необходимо обеспечить решение этого вопроса", - добавила профессор.