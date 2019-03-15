Несколько частей Баку останутся без света
15 марта 2019 10:46 499
Сегодня в поселке Гобустан, селе Коталь и некоторых частях Алята будут кратковременные перебои в электроснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Перерывы связаны с работами по реконструкции на двух подстанциях на территории Гарадагского района Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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