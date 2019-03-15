Сегодня в поселке Гобустан, селе Коталь и некоторых частях Алята будут кратковременные перебои в электроснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Перерывы связаны с работами по реконструкции на двух подстанциях на территории Гарадагского района Баку.