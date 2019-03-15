Ремонтно-строительные работы на станции "Хатаи" завершатся раньше намеченного срока. Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу эксклюзивно Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Ранее предусматривалось, что ремонт завершится в августе, но работы ускорены, поэтому планируем сдать станцию в июле", - сказал Мамедов.

По его словам, установка эскалаторов уже завершается, после чего они будут протестированы.

"Обновляется вся инфраструктура станции", - сказал Мамедов, добавив, что ее архитектурный стиль сохранен.