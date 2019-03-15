Когда откроется станция "Хатаи" - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
15 марта 2019 10:50 455
Ремонтно-строительные работы на станции "Хатаи" завершатся раньше намеченного срока. Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу эксклюзивно Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
"Ранее предусматривалось, что ремонт завершится в августе, но работы ускорены, поэтому планируем сдать станцию в июле", - сказал Мамедов.
По его словам, установка эскалаторов уже завершается, после чего они будут протестированы.
"Обновляется вся инфраструктура станции", - сказал Мамедов, добавив, что ее архитектурный стиль сохранен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Мар. 17:21 8 575
-
14 Мар. 14:10 7 731
-
14 Мар. 13:40 7 002
-
14 Мар. 13:07 5 724
-
14 Мар. 16:33 5 436