Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" 21-22 марта проведет по случаю праздника Новруз на территории государственного заповедника "Гала" фестиваль "Творческий квартал-2019", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Кроме того, состоится открытие Центра по конному спорту "Гала".

Двухдневный фестиваль состоится на ул. Сюльх, 83 в поселке Гала Хазарского района Баку с 12:00 до 17:00.

Для удобства посетителей, прибывающих на мероприятие, будет работать бесплатный транспорт. Автобусы будут отходить от Гоша гала в Ичеришехер с 11:00 до 15:00 (каждый час), и обратно из заповедника "Гала" - с 13:00 до 17:30 (каждый час).

В фестивале примут участие мастера по различным видам искусства. Прозвучит национальная и современная музыка, будут представлены национальные танцы, организованы викторины и игры с подарками, зажжен праздничный костер, выступят новрузовские персонажи. Также состоятся выступления пехлеванов и спортивных групп, будут проведены "Face Art", организованы развлечения для детей в студии "Pozitiv kids".

На фестивале будут демонстрироваться работы по дереву, куклы в национальной одежде, различные другие ручные работы.

Участники фестиваля смогут полакомиться жареными каштанами, халвой из сямяни, шашлыком и т.д.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.