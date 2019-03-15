В Грузии задержали солдат, избивших азербайджанца - ВИДЕО
15 марта 2019 12:51 284
Военная полиция министерства обороны Грузии задержала двух человек, подозреваемых в избиении солдата-азербайджанца. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в минобороны Грузии.
"Задержание было осуществлено на основании решения судьи Тбилисского городского суда. В ближайшие часы обвиняемым будет предъявлено обвинение, а затем Тбилисский городской суд обсудит вопрос о применении меры пресечения", - говорится в сообщении минобороны.
Напомним, что ранее проходящий службу в грузинской армии солдат Кязым Гахраманов пожаловался на то, что был избит в воинской части Крцаниси. По словам пострадавшего, сослуживцы требовали у него денег.
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