К сведению желающих поступить в вузы Азербайджана! - Начался прием документов
15 марта 2019 12:18 193
Начался прием заявлений в вузы и колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет) на 2019-2020 учебный год. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Мар. 17:21 9 113
-
14 Мар. 14:10 8 070
-
14 Мар. 13:40 7 341
-
14 Мар. 16:33 5 462
-
14 Мар. 17:49 5 410