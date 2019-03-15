Начался прием заявлений в вузы и колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет) на 2019-2020 учебный год. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

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