В Баку прошел полуфинальный этап проекта Azerbaijan Public Speaking Competition, который является партнером The English-Speaking Union, проводящей самый крупный конкурс в мире по ораторству, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках международной программы участники, после четырехдневного 20-часового учебного курса под руководством профессиональных тренеров с международным опытом, с помощью менторов подготовили свои презентации для выступлений в полуфинале, который прошел под девизом "Лучший способ предсказать будущее - это открыть его!". Выступления были оценены жюри в соответствии с международными критериями.

10 человек, набравших наивысшие баллы, прошли в финал, среди которых Вагиф Гасымов (школа Баку-Оксфорд), Саадат Халилова (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), Наргиз Али (Азербайджанский медицинский университет), Ламия Гусейн, Мурад Шахмамедли и Рауль Мамедов (школа "Дунья"), Адиль Гафарлы (Бакинский инженерный университет), Ламан Алипашаева (Гимназия с естественнонаучным уклоном города Сумгайыт), Эльдар Алиев (Академия Государственного таможенного комитета), Солмаз Фатуллаева (Азербайджанский университет архитектуры и строительства).

Победитель проекта получит возможность принять участие в мировом финале International Public Speaking Competition с 13 по 17 мая, который пройдет в Лондоне с участием представителей из 54 стран.

APSC (Azerbaijan Public Speaking Competition) - это платформа, которая, применяя мировой опыт, содействует развитию будущих лидеров, ораторов в Азербайджане. APSC является известным партнером организации ESU The English-Speaking Union Великобритании с более чем 100-летним опытом. В рамках сотрудничества победители ежегодно отправляются в Лондон для участия в международном конкурсе. В то же время APSC сотрудничает с организацией PSA Public Speakers Association Соединённых Штатов Америки. Международная конференция ораторов, которая проводится каждый год в разных странах, объединяет корпоративных сотрудников, руководителей компаний, ораторов и лидеров бизнеса по всему миру.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az