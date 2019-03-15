На Кубке мира по спортивной гимнастике я болею за азербайджанских спортсменов, и желаю им больших успехов. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу юный зритель проходящих в Баку соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике Исмаил Ахмедов.

"Я уже два года занимаюсь спортивной гимнастикой, поэтому мне интересно смотреть, как соревнуются гимнасты. Болею за всех азербайджанских спортсменов, но особенно за Мурада Агарзаева. Желаю ему завоевать золотую медаль", - сказал юный зритель.

Он добавил, что обязательно придет на финальные соревнования поболеть за азербайджанских гимнастов.

"Я был на соревнованиях и вчера, и на финалы обязательно приду", - сказал Исмаил.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.