В Азербайджане некоторых студентов освободят от оплаты за обучение
15 марта 2019 14:30 168
В Азербайджане предложили освободить от платы за обучение студентов с ограниченными возможностями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил сегодня депутат Сиявуш Новрузов на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:19 1
В Азербайджане резко потеплеет
-
14 Мар. 17:21 9 302
-
14 Мар. 16:33 5 516
-
14 Мар. 17:49 5 478
-
14 Мар. 16:24 5 440
-
14 Мар. 17:39 4 671