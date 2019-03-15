В Азербайджане предложили освободить от платы за обучение студентов с ограниченными возможностями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил сегодня депутат Сиявуш Новрузов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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